Иранский пилот сообщал диспетчеру о пущенной в украинский Boeing ракете

Один из пилотов самолета иранской авиакомпании «Асеман Эйрлайнз» видел момент авиакатастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном, о чем сообщил авиадиспетчеру, запись переговоров публикует ТСН.

В момент произошедшей катастрофы иранский самолет приступал к посадке.

«По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?», — сообщает пилот.

Диспетчер интересуется у него, где произошла вспышка и не лети ли ракета в сторону города. Пилот сообщает, то ракета взлетела со стороны города.

«Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это», — говорит пилот.

Диспетчер отвечает ему, что они сами также точно не знают, что случилось.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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