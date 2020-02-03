Иранский пилот сообщал диспетчеру о пущенной в украинский Boeing ракете
Один из пилотов самолета иранской авиакомпании «Асеман Эйрлайнз» видел момент авиакатастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном, о чем сообщил авиадиспетчеру, запись переговоров публикует ТСН.
В момент произошедшей катастрофы иранский самолет приступал к посадке.
«По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?», — сообщает пилот.
Диспетчер интересуется у него, где произошла вспышка и не лети ли ракета в сторону города. Пилот сообщает, то ракета взлетела со стороны города.
«Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это», — говорит пилот.
Диспетчер отвечает ему, что они сами также точно не знают, что случилось.
Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.
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