Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на одного из пассажиров воздушного судна.

По его словам, самолет выехал на полосу, после чего вернулся назад.

«Только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов», — рассказал пассажир.

Он отметил, что в результате конфликта был заменен экипаж лайнера, однако из-за холода в салоне через час после вылета самолет вернулся в Париж.

Отмечается, что пассажирам предоставили другой самолет, который и доставил их в Москву.