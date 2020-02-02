В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Так, предупреждение из-за ветра в Москве будет действовать с 21.00 воскресенья, 2 февраля до 21.00 4 февраля, из-за гололедицы — с 23.00 воскресенья до 23.00 4 февраля.

В Подмосковье из-за гололедицы предупреждение будет действовать с 9.00 3 февраля до 9.00 5 февраля.