Мэр Новосибирска потребовал срочно очистить крыши от снега после ЧП в кафе
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил всем организациям города срочно убрать снег и наледь с крыш после того, как в местном кафе обрушилась кровля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Отмечается, что мэр после ЧП в кафе срочно созвал совещание, на котором и принял это решение.
«Решено повторно потребовать от организаций независимо от их формы собственности принять срочные меры по очистке кровель», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе Новосибирска обрушилась кровля. В результате инцидента погибла девушка, пострадали пять человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Также стало известно, что был задержан организатор мероприятия в кафе Новосибирска. Им оказался 27-летний мужчина.
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