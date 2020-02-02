Мэр Новосибирска потребовал срочно очистить крыши от снега после ЧП в кафе

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил всем организациям города срочно убрать снег и наледь с крыш после того, как в местном кафе обрушилась кровля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что мэр после ЧП в кафе срочно созвал совещание, на котором и принял это решение.

«Решено повторно потребовать от организаций независимо от их формы собственности принять срочные меры по очистке кровель», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе Новосибирска обрушилась кровля. В результате инцидента погибла девушка, пострадали пять человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Также стало известно, что был задержан организатор мероприятия в кафе Новосибирска. Им оказался 27-летний мужчина.

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