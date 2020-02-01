Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу

На западе Украины мужчина украл из храма мощи святого Николая для того, чтобы подарить их другу. Об этом сообщается на сайте полиции Винницкой области.

Уточняется, что мужчина был ранее судим за убийство. В мае 2019 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание четырнадцать лет.

Его личность была установлена благодаря камерам наружного наблюдения в храме.

За кражу мужчина может получить еще один срок до шести лет лишения свободы.