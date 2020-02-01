В США подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом

Власти США подтвердили в стране восьмой случай заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс.

Отмечается, что это первый подтвержденный случай коронавируса в Массачусетсе. Его обнаружили у 20-летнего молодого человека, который проживает в Бостоне и вернулся из Уханя в Китае.

По данным департамента, он обратился за врачебной помощью вскоре после возвращения из Китая. На данный момент заболевший изолирован и будет остаться в изоляции, пока не будет признан здоровым медиками.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 275 — вылечились.

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