В Москве неизвестные похитили около 20 тонн сливочного масла

На северо-востоке Москвы неизвестные похитили 20 тонн сливочного масла, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по столице.

По данным агентства, установлено, что в ночное время на парковке неизвестные, угрожая водителю-экспедитору и его коллеге похожим на пистолеты предметами, посадили их в автомобиль и увезли в неустановленное место. Там мужчин высадили и скрылись. Когда потерпевшие вернулись на парковку, то обнаружили отсутствие груза — 20 тонн сливочного масла.

Уточняется, что материальный ущерб составил около 7 млн 640 тыс. руб.