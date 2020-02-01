В США обеспокоены ситуацией с правами человека в Белоруссии

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией в правами человека в республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем продвигать эти реформы, чтобы были защищены права людей. Мы уверены, что вместе мы сможем добиться успеха», — сказал Помпео.

Самолет американской делегации совершил посадку в Национальном аэропорту Минска в субботу, 1 февраля.

Изначально госсекретарь намеревался посетить Белоруссию 4 января 2020 года, однако поездка была отложена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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