Россиянам рассказали, как правильный сон может улучшить самочувствие

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал, как правильный сон может улучшить самочувствие человека, передает радио Sputnik.

По его словам, восемь часов сна — самый оптимальный вариант для человеческого организма, однако сон должен быть полноценным.

Специалист отметил, что очень важна одежда, так как жара или холод, а также дискомфорт, могут нарушить сон. Лучше всего выбирать хлопковую пижаму.

Вторым важным элементом является холодная подушка. Когда голова в холоде, легче уснуть, но при этом тело и ноги должны быть в тепле.

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