Россиянам рассказали, как правильный сон может улучшить самочувствие
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Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал, как правильный сон может улучшить самочувствие человека, передает радио Sputnik.
По его словам, восемь часов сна — самый оптимальный вариант для человеческого организма, однако сон должен быть полноценным.
Специалист отметил, что очень важна одежда, так как жара или холод, а также дискомфорт, могут нарушить сон. Лучше всего выбирать хлопковую пижаму.
Вторым важным элементом является холодная подушка. Когда голова в холоде, легче уснуть, но при этом тело и ноги должны быть в тепле.
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