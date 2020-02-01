Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

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У зараженного коронавирусом нового типа гражданина Китая, находящегося в Забайкальском крае, наблюдается улучшение состояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточнили местные власти, по состоянию на 12:00 (06:00 мск) 1 февраля пациент пребывает в удовлетворительном состоянии.

«Он продолжает находиться в специальном изолированном медицинском боксе, идет на поправку», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Там также добавили, что двух человек, имевших близкий контакт с данным больным, отправили в изолированные боксы.

Как отмечается, инфекция у них не выявлена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа 11821 человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.

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