Оставленные отцом в Шереметьево дети вернулись в Хабаровск

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Двое мальчиков, с которыми ранее отец прибыл из Хабаровска в Шереметьево, где потом и оставил своих детей, прилетели на родину. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представителя правительства Хабаровского края.

Как стало известно, по прибытии их встретили представитель минсоцзащиты, уполномоченная по правам ребенка и прочие специалисты.

«Сегодня их повезут в Комсомольск-на-Амуре и передадут под опеку родной бабушке», — рассказал представитель правительства региона.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из них была найдена записка, в которой отец попросил на время отправить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Решение оставить детей он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием другого выхода.

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