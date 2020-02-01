США вводят режим ЧС из-за коронавируса нового типа

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Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар уведомил, что американские власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что соответствующий указ подписал президент США Дональд Траммп.

Как уточнил министр, режим ЧС вводится с воскресенья.

Азар также рассказал, что согласно указу, устанавливается «временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV».

Он пояснил, что данная мера будет применена к тем иностранцам, которые посетили Китай 14 дней назад или менее.

Как отметил глава министерства, исключением являются члены семей американских граждан и постоянные резиденты США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа 9811 человек. На данный момент из-за него умерли 213 человек, а еще 214 — вылечились.

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