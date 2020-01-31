В Красноярском крае подросток молотком выбил глаз однокласснику

В школе № 41 в городе Иланском Красноярского края ребенок получил серьезную травму глаза молотком от рук одноклассника. Об этом сообщается на сайте СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что СК уже начал проверку информации о данном инциденте.

По словам 14-летнего пострадавшего, его травмировал одноклассник во время конфликта.

При этом, по данным ТАСС, в школе отрицают факт конфликта, настаивая, что произошел несчастный случай.