Январская погода в Москве стала рекордной за 140 лет

Погода в январе в Москве побила 140-летний рекорд, сообщает «Интерфакс».

Температура воздуха в столице в течение января превышала норму в среднем на 9,2°C. Такое значение стало максимальным за 140 лет метеонаблюдений в Москве.

Отмечается, что соответствовала норме погода лишь 23 января. Три раза за месяц температура била рекордные значения. Речь идет о 16, 17 и 22 января.

До текущего года наиболее теплым считался январь 2007 года. Тогда средняя месячная температура превышала обычные значения на 7,7°C.

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