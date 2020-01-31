В сканворде «Крымской газеты» появился вопрос об «украино-татарском полуострове»

В официальном печатном органе совета министров Крыма «Крымская газета», в сканворде, появился вопрос об «украино-татарском полуострове» из четырех букв, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пользователи соцсетей предположили, что имелся в виду «Крым».

В свою очередь, в газете пояснили, что ответа «Крым» на данный вопрос быть не может, так как в привязке к Крымскому полуострову формулировки «украино-татарский полуостров» не существует и такого определения нет ни в одном словаре.

Составляющий сканворд автор уточнила, что имелось в виду крымскотатарское слово «ярым», что в переводе на русский или украинский язык означает «половина». Но при подборе подходящей комбинации программа выдала некорректную формулировку вопроса.

В газете также принесли извинение читателям и заявили, что считают Крым российским.