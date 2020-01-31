В России выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».

Случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

В обоих случаях заболевшие — граждане Китая.

До этого о заболевших коронавирусом в России не сообщалось.

Других подробностей в настоящее время не приводится.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.