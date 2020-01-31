В России выявили коронавирус
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В России выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».
Случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.
В обоих случаях заболевшие — граждане Китая.
До этого о заболевших коронавирусом в России не сообщалось.
Других подробностей в настоящее время не приводится.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.