Появилось видео, как маленький мальчик смог спастись от напавших на него собак

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Видео нападения стаи собак на маленького мальчика на улице в Тольятти попало на видео. Однако быстрый ребенок смог оторваться от животных и спрятаться, передает РИА «Новости».

На кадрах видно, как маленький ребенок около шести-восьми лет наклонился и поправляет свои ботинки посередине заснеженной детской площадки. В этом время к нему направлялась стая собак. Животные готовились атаковать ребенка со спины, но мальчик все понял и бросился бежать.

Он смог постепенно оторваться от каждой из собак, несмотря на то, что некоторые из них чуть не схватили его за ноги.

Мальчику удалось забежать в ближайший подъезд и тем самым он обезопасил себя от нападения.

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