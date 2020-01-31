Мужчина замерз насмерть по пути на похороны племянника в Якутии

В Якутии от переохлаждения в сильный мороз скончались два человека. Сначала погиб от обморожения племянник, а затем и дядя, который шел на похороны родственника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

Как отмечается, 55-летний скотник из Амгинского района выпил с односельчанином. После этого они отправились для совместной «работы по уходу за крупным рогатым скотом». Их путь в основном пролегал пешком и все это время они продолжали выпивать. С усилением мороза до около -40 °C легко одетый мужчина начал замерзать. Товарищ отправился якобы за помощью, бросив 55-летнего жителя Якутии одного.

Позднее выяснилось, что бросивший человека на морозе никому не рассказал о нем. Тело 55-летнего человека нашел коневод.

Узнав о смерти племянника, дядя погибшего срочно выехал на похороны. Однако добраться до места мужчина так и не смог. Его замерзшее тело нашли прохожие недалеко от дома родственников.

На данный момент по этому факту проводится проверка, а также уже заведено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности».