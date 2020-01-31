В Италии объявили режим ЧС из-за коронавируса

Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.

Заболевание было подтверждено у двух китайских туристов в Риме. В связи с произошедшим министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца также отдал распоряжение о приостановке авиасообщения с Китаем.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч человек. Известно о 213 случаев летального исхода.

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