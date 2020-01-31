Следствие по делу сестер Хачатурян затянется еще на месяц

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Следственные действия в отношении сестер Хачатурян могут занять еще месяц. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат младшей из девушек Ярослав Пакулин.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура приняла решение обязать СК России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону.

«Так как уличаемые девушки находятся под мягкой мерой пресечения, сроки следствия в таких случаях не очень строго купируются, то есть их можно продлевать на достаточно долгое время. Если это связано с какими-то продолжительными экспертизами, производством дополнительных следственных действий, то могут продлить еще на месяц. В нашем случае будет еще, скорее всего, две дополнительные экспертизы, которые могут занять в зависимости от длительности ожидания две-три недели, не больше», — сказал Пакулин «Газете.Ru».

По его словам, сестрам уже сообщили о новом повороте в деле.

«Они, как и все адвокаты, отреагировали на это со сдержанным оптимизмом. У нас появилась надежда», — подчеркнул Пакулин.

По его словам, на пути переквалификации обвинения девушек с убийства на необходимую самооборону не должно встретиться никаких преград – Генеральная прокуратура довольно ясно указала на пробелы в следственных действиях.

«Замгенпрокурора ясно выразился, что в действиях девушек нет состава преступления. Поэтому речи не может быть о переквалификации на другую статью – в случае с девушками, их вообще прекратят преследовать, так как их действия укладываются в необходимую самооборону. Действия, указанные в статье 37 УК РФ не являются уголовно наказуемыми», — заключил адвокат Хачатурян.