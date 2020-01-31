Роспотребнадзор подтвердил данные об отсутствии случаев заражения коронавирусом в РФ
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В Роспотребнадзоре констатировали, что новый тип коронавируса выявлен в 19 странах, однако в России случаев заражения не было, говорится в сообщении на сайте.
По последним данным, вирусом заразились люди в Австралии, Германии, США, Японии, Канаде, Вьетнаме, Корее, Малайзии, Франции, Италии, Индии, Финляндии, ОАЭ и не только.
За период мониторинга в России было выявлено 236 заболевших с признаками ОРВИ, однако коронавирус у них не нашли.
В настоящее время Роспотребнадзор начал обследовать аэропорты прибытия российских туристов из Китая. Жителей поверяют на коронавирусную инфекцию.
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