Соседи забили камнями жену взявшего в заложники детей в Индии

Соседи забили камнями жену человека, взявшего в заложники детей в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает Hindustan Times.

Отмечается, что местный житель Суреш Батам взял заложников с ходе празднования детского дня рождения. Он удерживал 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет. Дети пришли на день рождения к его дочери. Когда за ними пришли родители, мужчина открыл стрельбу и бросил гранаты. Он удерживал детей в заложниках в течение 8 часов.

В ходе спецоперации полиции мужчина был застрелен. После этого соседи устроили над женщиной самосуд.

Жена Батама скончалась в больнице, куда была доставлена в критическом состоянии.

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