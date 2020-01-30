Ввоз экзотических животных из Китая в Россию прекращен из-за коронавируса
Россельхознадзор решил приостановить ввоз экзотических и декоративных животных из КНР из-за вспышки в Китае коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Дарину Исакову.
Как стало известно, данная мера вводится с 30 января и пока будет длиться месяц.
Исакова уточнила, что это временное решение.
«Мы отслеживаем ситуацию с коронавирусом и выясняем все обстоятельства передачи вируса и его распространения», — добавила Исакова.
Согласно последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что от инфекции умер уже 171 человек. При этом 136 пациентов выздоровели.
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