Ввоз экзотических животных из Китая в Россию прекращен из-за коронавируса

Россельхознадзор решил приостановить ввоз экзотических и декоративных животных из КНР из-за вспышки в Китае коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Дарину Исакову.

Как стало известно, данная мера вводится с 30 января и пока будет длиться месяц.

Исакова уточнила, что это временное решение.

«Мы отслеживаем ситуацию с коронавирусом и выясняем все обстоятельства передачи вируса и его распространения», — добавила Исакова.

Согласно последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что от инфекции умер уже 171 человек. При этом 136 пациентов выздоровели.

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