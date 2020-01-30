Против оставившего сыновей в Шереметьево мужчины завели дело об истязании

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Уголовное дело об истязании возбудили в отношении жителя Дальнего Востока, оставившего сыновей в Шереметьево. Об этом сообщает сайт СК России.

По данным правоохранительных органов, он регулярно избивал жену и детей.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание)», — говорится в сообщении.

До этого против мужчины возбудили дело по одной статье УК России — «Оставление в опасности».

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из них была найдена записка, в которой отец попросил на время отправить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Решение оставить детей он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

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