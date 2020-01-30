Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении детей на три сорта по языку

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о нарушении украинским лидером Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и обмане избирателей, в частности, относительно закона о госязыке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она пояснила, что закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу, но ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.

Лукаш подчеркнула, что перед голосованием за президента гражданам страны обещали, что когда команда Зеленского придет к власти, будет пересмотрен языковой закон на предмет нарушений гражданских прав.

«Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел», — высказалась экс-министр, отметив, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, продолжающие раскол общества в вопросе языка.

Так, по мнению Лукаш, украинских детей поделили на три сорта по языку: на украиноязычных, русскоязычных и детей, которые разговаривают на языках ЕС.

Она призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, где носитель любого языка «чувствовал бы себя равным среди равных».

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