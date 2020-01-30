По меньшей мере 13 человек погибли в Перу от ударов молний, сообщают СМИ

В Перу от ударов молний за четыре дня погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает El Comercio.

Уточняется, что речь идет о высокогорных провинциях Канас, Канчис и Эспинар.

По словам представителей Минздрава, безопасность людей в регионе, где это природное явление встречается достаточно часто, является «вопросом жизненной необходимости».

В национальной метеорологической и гидрологической службе южноамериканской республики призвали жителей соблюдать меры предосторожности во время штормов и гроз: не находиться под деревьями, возле окон и дверных проемов, отключать бытовые электроприборы и мобильные телефоны, а также не использовать зонты.