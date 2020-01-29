Пятый случай коронавируса зафиксирован во Франции
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Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в стане зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что это дочь 80-летнего китайца, который был госпитализирован в больницу 28 января в тяжелом состоянии.
Женщина находится в реанимации.
По последним данным, в Китае коронавирусом 2019-nCoV заразились более шести тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 133 человека.
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