Пятый случай коронавируса зафиксирован во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в стане зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что это дочь 80-летнего китайца, который был госпитализирован в больницу 28 января в тяжелом состоянии.

Женщина находится в реанимации.

По последним данным, в Китае коронавирусом 2019-nCoV заразились более шести тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 133 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета из-за угрозы коронавируса

— Пять регионов РФ продлят закрытие пешеходной и автограницы с Китаем