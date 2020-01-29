Экс-полковник Захарченко подал иск для возврата конфискованных у него 9 млрд рублей
Защита бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого обвиняли в получении взятки в $800 тыс., после признания его невиновным подала иск в суд с целью вернуть конфискованные ранее в пользу государства 9 млрд рублей. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката мужчины Валерию Туникову.
Отмечается, что экс-сотрудник МВД был в итоге осужден за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды от скидки в ресторане, но не за взятку.
Адвокат пояснила, что указанные средства не были признаны вещественными доказательствами.
Пересмотр дела назначен на 19 февраля.
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