Экс-полковник Захарченко подал иск для возврата конфискованных у него 9 млрд рублей

Защита бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого обвиняли в получении взятки в $800 тыс., после признания его невиновным подала иск в суд с целью вернуть конфискованные ранее в пользу государства 9 млрд рублей. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката мужчины Валерию Туникову.

Отмечается, что экс-сотрудник МВД был в итоге осужден за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды от скидки в ресторане, но не за взятку.

Адвокат пояснила, что указанные средства не были признаны вещественными доказательствами.

Пересмотр дела назначен на 19 февраля.

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