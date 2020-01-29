Шадаев опроверг информацию о расширении прав силовиков по доступу к данным россиян

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев опроверг сообщения о том, сотрудникам силовых органов планируют открыть доступ к персональным данным россиян. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам министра, в настоящее время действует система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подсоединены более 17 тыс. госорганов и организаций.

Шадаев пояснил, что в рамках рабочей группы рекомендовалось совсем отказаться от бумажных запросов и эксплуатировать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ без расширения их полномочий.

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