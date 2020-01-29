Собака-полицейский помогла жителю Британии отыскать выброшенное после ссоры с женой кольцо

В британском городе Харборн служебная собака могла местному жителю отыскать обручальное кольцо, который тот потерял после ссоры с супругой. Об этом пишет Sky News.

Инцидент произошел в субботу, 25 января.

Местный житель с другом разыскивал кольцо около 02.00 ночи у дороги. Заметив их, полицейские остановились и предложили помощь. В дело также привлекли шестилетнюю немецкую овчарку по кличке Один.

Животному удалось отыскать пропажу менее чем через две минуты.

Отмечается, что мужчина выбросил кольцо, когда на мгновение потерял самообладание, после он пожалел о случившемся.

После завершения поисков приятели признались, что в британской полиции действительно служат хорошо обученные собаки.

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