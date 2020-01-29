В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой МВД по Новосибирской области.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 27 января, в подъезде дома по улице Кирова.

Потерпевшую направили в больницу, но там она скончалась.

Полиция по подозрению в совершении преступления задержала в Омске знакомого убитой, его перевезли в Новосибирск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

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