В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой МВД по Новосибирской области.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 27 января, в подъезде дома по улице Кирова.
Потерпевшую направили в больницу, но там она скончалась.
Полиция по подозрению в совершении преступления задержала в Омске знакомого убитой, его перевезли в Новосибирск.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».
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