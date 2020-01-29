Коронавирус 2019-nCoV превзошел атипичную пневмонию 2003 года

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Масштабы нового типа коронавируса 2019-nCoV, который стремительно распространяется в Китае, превышают показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS), зафиксированной в 2002-2003 году. Об этом сообщили китайские власти, передает РИА «Новости».

По последним данным, новым типом коронавируса успели заразиться по всему миру 5999 человек. Кроме того, еще почти 10 тысяч человек в настоящее время проверяются на наличие вируса в организме. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека и только 104 смогли выздороветь.

Сведения ВОЗ гласят, что 17-18 лет назад атипичная пневмония унесла жизни более 900 человек при 8,5 тыс. случаев заражения в мире.

Еще одна вспышка ближневосточного вируса MERS-CoV за несколько лет, начиная с 2012 года, охватила 2,4 тыс. человек. Жертвами стали 858 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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