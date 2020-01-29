В МВД рассказали о новых электронных паспортах

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете «Известия».

Электронный паспорт по внешнему виду будет похож на банковскую карту. Паспортные данные будут вынесены на карту, на ней будет находиться фотография, фамилия, имя и отчество человека, а также дата и место рождения. Информация будет дублироваться на встроенный электронный чип.

Кроме того, чип будет содержать биометрические данные гражданина, в частности отпечатки пальцев. Также планируется записывать на него данные СНИЛС, регистрации по месту жительства, водительские права и иные документы.

В настоящее время проект электронного паспорта находится в разработке, отметила Казакова. Она подчеркнула, что переход на новые паспорта будет осуществляться постепенно по желанию граждан.

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