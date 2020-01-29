В МВД рассказали о новых электронных паспортах

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта... Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта...
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта...
РИА Новости

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете «Известия».

Электронный паспорт по внешнему виду будет похож на банковскую карту. Паспортные данные будут вынесены на карту, на ней будет находиться фотография, фамилия, имя и отчество человека, а также дата и место рождения. Информация будет дублироваться на встроенный электронный чип.

Кроме того, чип будет содержать биометрические данные гражданина, в частности отпечатки пальцев. Также планируется записывать на него данные СНИЛС, регистрации по месту жительства, водительские права и иные документы.

В настоящее время проект электронного паспорта находится в разработке, отметила Казакова. Она подчеркнула, что переход на новые паспорта будет осуществляться постепенно по желанию граждан.

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