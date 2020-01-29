Оставленных в Шереметьево детей могут передать родственникам

Двоих детей, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, вернут в Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлану Петухову.

Воспитание детей готовы взять на себя мать, которая ранее проживала отдельно, а также бабушка и дедушка по линии матери, отметила Петухова. Она подчеркнула, что окончательное решение о передаче детей кому-либо из родственников примет управление опеки и попечительства.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно определить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

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