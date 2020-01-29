«Известия»: систему контроля ветхого жилья создадут в России

Система технического учета домов появится в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на правительственные документы.

Новая система позволит вносить корректировки с программы ремонта и отдавать приоритет домам, нуждающимся в капитальном ремонте.

Подобный подход позволит контролировать состояние ветхого жилья и уменьшить количество домов в аварийном состоянии, заявил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Разработкой необходимых поправок в законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс России занимается Министерство строительства, внесение поправок в Государственную думу запланировало на время весенней сессии.

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