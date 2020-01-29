США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает различные меры сдерживания вируса. На прошедшей в Белом доме встрече с главами американских авиакомпаний поднимался вопрос о возможной приостановке авиасообщения с Китаем, заявили источники.
Авиакомпания United Airlines, осуществляющая большую часть авиаперевозок в Китай, сообщила об отмене несколько десятков рейсов из США в Китай из-за «значительного снижения спроса».
Ограничение авиасообщения может оказать существенное влияние на рейсы в Китай и из Китай, а также на ряд аэропортов на территории США, заявили в Белом доме.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США предложили помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
— Количество заболевших коронавирусом в США возросло до пяти