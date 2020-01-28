Число зараженных коронавирусом в Германии возросло

В Германии увеличилось число зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что еще три случая заражения коронавирусом подтвердились в Баварии.

Отмечается, что все они работали в одной компании с первым заболевшим, таким образом, число инфицированных возросло до четырех.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

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