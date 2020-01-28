Пенсию в почти четверть миллиона рублей назначили экс-губернатору Омской области

Экс-губернатору Омской области Леониду Полежаеву повысили пенсионные выплаты до почти четверти миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что бывшему главе региона назначили надбавку в размере 224 506 рублей 83 копеек к ежемесячным выплатам за выслугу лет.

Уточняется, что данное решение было признано законным министерством труда региона. Также напомнили о том, что в 2016 году соответствующее решение также было признано Верховным судом, так как они обеспечивают социальную защиту», соответствуют квалификации и «ограничениям», наложенным на получателей выплат в период нахождения на государственных должностях.

Кроме того, основанием для начисления надбавки стал принятый Полежаевым во время его нахождения на должности губернатора в 2011 году указ.

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