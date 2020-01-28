В Китае назвали новые способы передачи коронавируса

Член экспертной группы китайского госкомитета по вопросам здравоохранения Ли Синван заявил, что новый коронавирус передается воздушно-капельным путем, но есть риск заразиться через прикосновение руками к глазам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он посоветовал носить маски и сократить контакты с людьми на близком расстоянии.

«Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус», — отметил он.

На самом раннем этапе болезнь проявляется повышением температуры, слабостью и сухим кашлем. В тяжелой форме заболевания начинаются проблемы с дыханием, вплоть до дыхательной недостаточности.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В московском храме прошел молебен о спасении от коронавируса

— В Турции и Таиланде число зараженных коронавирусом увеличилось