В КНР обещали вознаграждение за информацию о тех, кто не отметился после посещения Уханя

В китайском городском округе Шицзячжуан власти обещают вознаграждение до 2 тыс. юаней (около $288) за информацию о каждом, кто не зарегистрировался после посещением Уханя, где бушует эпидемия коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Управление по профилактике и контролю за коронавирусом района Цзинсин предоставит вознаграждение за информацию о каждом, кто ездил в зараженный город, а район Луцюань просит сведения о тех, кто проник на его территорию из Уханя без регистрации.

Сумма вознаграждения варьируется от 1 до 2 тыс. юаней ($144 — 288).

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

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