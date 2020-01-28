Останки траулера «Энигма Астралис» обнаружили на дне Охотского моря

Останки траулера «Энигма Астралис», вероятно, обнаружили на дне Охотского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

«Есть информация о том, что траулер «Иматра» обнаружил гидролокатором на глубине объект. Предположительно, это судно», — говорится в сообщении.

В настоящее время поисковые работы продолжаются. В дальнейшем траулер «Калиновка» определит, действительно ли останки принадлежат разыскиваемому судну.

21 января на траулере «Энигма Астралис» произошел пожар. На его борту находились 47 членов экипажа, все были эвакуированы.

26 января после шторма корабль пропал с локаторов, на его поиске были задействованы 11 судов.

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