Во Внуково загорелся автобус с китайскими туристами

В аэропорту Внуково загорелся автобус с туристами, передает Mash.

В момент возгорания автобус был на втором ярусе аэропорта, на проезжей части.

В салоне находилось 28 граждан Китая, все они успели покинуть автобус и не пострадали.

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