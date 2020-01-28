Житель Омска с целью пошутить поджег гениталии своего друга

В Омске местный житель из-за скуки поджег гениталии своего друга, пока тот спал. Об этом сообщает Om1.ru.

Как отмечается, инцидент произошел в ноябре 2019 года. Двое 57-летних приятеля устроили застолье, но один из них уснул. Тогда второй решил пошутить и поднес горящую зажигалку к штанам приятеля в районе паха.

Синтетическая одежда, в которой был спящий мужчина, мигом воспламенилась. Когда пламя удалось потушить, мужчины решили устранить стресс алкоголем.

Спустя два дня, когда пострадавший отрезвел, боль дала о себе знать, он обратился к врачам. Медики диагностировали у него ожог 50% тела: ягодиц, промежности, бедер, половых органов, обеих ног; а также острую ожоговую токсемию.

В отношении его друга возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 118 УК России.

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