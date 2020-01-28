Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по получению взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексей Добровольский. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что Хамовнический суд Москвы арестовал Добровольского на два месяца по ходатайству управления Следственного комитета России по Центральному округу Москвы.

По версии следствия, чиновник получил несколько миллионов рублей в качестве откатов от коммерческих структур за их победы в различных конкурсах на право поставок товаров и услуг внешнеполитическому ведомству.

Уточняется, что по этому делу могут пройти еще несколько человек, однако их лица еще не установлены.

В департаменте информации и печати МИДа заявили, что задержанный не является дипломатом.