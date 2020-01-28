РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

Согласно имеющимся данным, уход Игнатьева может состояться либо на этой, либо на следующей недели.

При этом сам глава Чувашии на звонки издания не ответил, а его пресс-секретарь Олег Сидоров от комментариев отказался.

Михаил Игнатьев руководит республикой с 2010 года, на данный момент он занимает пост главы второй срок. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.

До информации об отставке Игнатьева предшествовали два публичных скандала. 18 января он заявил, что некоторых журналистов «надо мочить» за их деятельность. 23 января глава республики вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. Одного из сотрудников он заставил прыгать за ключами. После этого комиссия по этике партии «Единая Россия» рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева из организации.

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