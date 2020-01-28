Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Германии

Министерство здравоохранения германской федеральной земли Бавария заявило, что в Германии был подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что коронавирус был обнаружен у мужчины из района Штарнберг.

На данный момент он изолирован и находится под наблюдением врачей.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Число случаев заражения коронавирусом в КНР превысило 2800 человек. Более 80 человек скончались.

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