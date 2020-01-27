Москвичей предупредили об усилении снегопада

Жителей Москвы предупредили об усилении снежных осадков до конца понедельника, 27 января. Об этом сообщает ТАСС.

И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что усиление природной стихии ожидается с 21:00.

Он также добавил, что за ночь выпадет около 8 см снежного покрова, а точнее почти 15% осадков от месячной нормы.

Вильфанд уточнил, что особенно сильный снегопад ожидается в период с 0:00 до 6:00.

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