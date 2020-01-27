Москвичей предупредили об усилении снегопада
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Жителей Москвы предупредили об усилении снежных осадков до конца понедельника, 27 января. Об этом сообщает ТАСС.
И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что усиление природной стихии ожидается с 21:00.
Он также добавил, что за ночь выпадет около 8 см снежного покрова, а точнее почти 15% осадков от месячной нормы.
Вильфанд уточнил, что особенно сильный снегопад ожидается в период с 0:00 до 6:00.
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