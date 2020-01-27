Губернатор Петербурга покормил горожан кашей с ложки на Дворцовой площади
Губернатор Петербурга Александр Беглов накормил пришедших на выставку в честь Дню снятия блокады Ленинград фронтовой кашей. Об этом сообщатся в Telegram-канале «Пул 78».
Отмечается, что торжественное мероприятие проходило на Дворцовой площади.
На кадрах опубликованного ролика видно, как Беглов попросил положить себе чечевицу и гречу с тушенкой. Попробовав одну ложку, он начинает кормить окружающих из тарелки.
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