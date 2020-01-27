Губернатор Петербурга покормил горожан кашей с ложки на Дворцовой площади

<img src="//img.gazeta.ru/files3/412/12931412/logechka-pic905-895x505-76975.jpg">

Губернатор Петербурга Александр Беглов накормил пришедших на выставку в честь Дню снятия блокады Ленинград фронтовой кашей. Об этом сообщатся в Telegram-канале «Пул 78».

Отмечается, что торжественное мероприятие проходило на Дворцовой площади.

На кадрах опубликованного ролика видно, как Беглов попросил положить себе чечевицу и гречу с тушенкой. Попробовав одну ложку, он начинает кормить окружающих из тарелки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Беглов подал документы о выдвижении в губернаторы Петербурга