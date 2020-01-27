Мать из Омска запретила врачам лечить весившую 25 кг 14-летнюю дочь

Жительница Омска запретила медикам проводить лечение своей исхудавшей до 25 килограммов 14-летнюю дочь. Об этом сообщает портал Om1.ru.

Отмечается, что женщина не хотела отдавать дочь на лечение из религиозных соображений.

Уточняется, что на данный момент девочка госпитализирована в соответствии с решением омского суда по иску прокуратуры.

Согласно данным СМИ, школьницу несколько раз пытались госпитализировать в гастроэнтерологическое отделение, однако мать давала отказ. Она также не пускала в дом врача-педиатра.