Кричащий «я здесь главный» поляк напал на грузовик из РФ

Польский житель напал на российски грузовик с криками «я здесь главный». Об этом сообщает портал gorzowianin.pl.

Отмечается, что инцидент произошел в центре города Стшельцы Краеньские.

Уточняется, что польский гражданин вырвал дорожный знак и стал бить им по лобовому стеклу. При этом 44-летний мужчина кричал «Это мой город, я здесь главный». Как сообщает СМИ, в момент инцидента в грузовике находились двое, они не пострадали.

Кроме того, стало известно, что атаковавший грузовик поляк был доставлен в больницу. До совершения нападения на российский грузовик он украл легковой автомобиль и заправил его, не заплатив за топливо на заправке.